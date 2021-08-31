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31.08.2021

В Конгрессе США хотят в 2022 финансовом году выделить $275 млн на военную помощь Украине

В Конгрессе США хотят в 2022 финансовом году выделить $275 млн на военную помощь Украине

Украина в следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США может получить на $25 млн больше, чем в нынешнем году, - $275 млн.

Украина в следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США может получить на $25 млн больше, чем в нынешнем году, - $275 млн. Такая инициатива содержится в проекте американского оборонного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

Опубликованный проект "включает $275 млн на инициативу по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и помощь украинским вооруженным силам, что на $25 млн больше" той суммы, которую американский президент Джо Байден запрашивал ранее. В рамках оборонного бюджета на нынешний год Киеву предоставляется $250 млн (против $300 млн годом ранее). В прошлом году Смит запрашивал на военную помощь Украине $250 млн.

Кроме того, законодатели предлагают направить "$175 млн на инициативу по обеспечению безопасности в странах Балтии".

Комитет Смита на этой неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС в конце июля представил свою версию проекта оборонного бюджета, где предлагается выделить Украине помощь на $300 млн. Эта версия отличается от версии Смита, сенатский комитет уже провел ряд слушаний по ее рассмотрению. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится Байдену на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени - начала зимы.

Фото: iz.ru

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