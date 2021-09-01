В Китае вступил в силу новый закон о защите данных

Китайские власти приступили в среду к урегулированию вопросов информационной безопасности в соответствии с новым законом о защите данных. Об этом говорится в тексте распространенного документа, сообщает ТАСС.

В нем подчеркивается, что меры по контролю за сетевыми данными, а также технологии, применяемые для обеспечения информационной безопасности, должны способствовать социально-экономическому развитию КНР, повышению благосостояния сограждан, "соответствовать нормам морали и общественной этики". Ответственные лица и подразделения организаций теперь должны на регулярной основе предоставлять компетентным госучреждениям Китая отчетность о выявленных проблемах и системных рисках.

"Никто не имеет права заниматься хищением или незаконным сбором данных", - говорится в документе. За нарушение нового закона полагаются штрафы от 10 тыс. до 10 млн юаней (от $1,5 тыс. до $1,5 млн). Кроме того, компании, предпринимающие действия, которые касаются использования данных и ущемляют национальные интересы Китая, могут быть закрыты или лишены лицензий на осуществление коммерческой деятельности.

"Этот закон поможет гражданам и организациям нашей страны более глубоко понять вопросы обеспечения информационной безопасности, что очень важно", - подчеркнул глава китайской компании по защите сетевых данных Wondersoft Ван Чжихай. Как он уточнил, впервые в истории власти Китая придали юридический статус этому "ключевому фактору производства".

"Закон о защите данных создаст более широкое пространство на рынке продуктов информационной безопасности КНР. <...> Кроме того, во всех организациях и учреждениях нашей страны теперь появятся новые правила внутреннего регламента", - добавил Ван Чжихай.

10 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, согласно которому новый закон вступил в силу 1 сентября. Главная задача этого юридического документа - обеспечить эффективное использование важной информации и ее конфиденциальность, пресечь случаи нарушения правовых норм в данной сфере, гарантировать незыблемость государственного суверенитета и национальной безопасности.

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