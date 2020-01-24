В Китае собираются за неделю построить больницу для лечения нового типа коронавируса

В китайском Ухане всего за неделю собираются построить больницу на 1000 мест, в которой будут лечить от нового типа коронавируса.

Медицинское учреждение, скорее всего, должно быть готово в течение шести дней: за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", за неделю построенная в 2003 году в пригороде столицы Китая в самый разгар распространения атипичной пневмонии.

Специалисты отмечают, что новая больница позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте и сократит возможные контакты больных со здоровыми.