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Finance.kz
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Сегодня, в 14:34

В Китае собираются за неделю построить больницу для лечения нового типа коронавируса

В китайском Ухане всего за неделю собираются построить больницу на 1000 мест, в которой будут лечить от нового типа коронавируса.

Медицинское учреждение, скорее всего, должно быть готово в течение шести дней: за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", за неделю построенная в 2003 году в пригороде столицы Китая в самый разгар распространения атипичной пневмонии.

Специалисты отмечают, что новая больница позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте и сократит возможные контакты больных со здоровыми.

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Finance.kz
Finance.kz
В Китае собираются за неделю построить больницу для лечения нового типа коронавируса
В Китае собираются за неделю построить больницу для лечения нового типа коронавируса
В китайском Ухане всего за неделю собираются построить больницу на 1000 мест, в которой будут лечить от нового типа коронавируса.
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