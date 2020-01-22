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Сегодня, в 7:29

В «КазМунайГазе» назначен заместитель председателя Правления

С 21 января 2020 года заместителем председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса АО НК «КазМунайГаз» назначен Абдулгафаров Дастан Елемесович, сообщается на официальном сайте компании. Он будет ответственным за реализацию Стратегии развития НК КМГ, формирование и контроль исполнения бизнес-плана, эффективное  управление портфелем инвестиционных проектов, реализацию сделок по приобретению новых активов и расширению действующих бизнес-направлений национальной компании. 

Ранее Дастан Абдулгафаров занимал должность Руководителя аппарата – управляющего директора по развитию АО НК «КазМунайГаз».

Новая организационная структура, которая утверждена решением Совета директоров от 23 декабря 2019 года, должна обеспечить повышение эффективности корпоративного управления и усиление деятельности национальной компании по решению стратегических задач.

Абдулгафаров Дастан Елемесович – имеет высшее юридическое и экономическое образование, а также степень Executive MBA Московской школы управления «Сколково».

В группе компаний КМГ работает более 17 лет. В разные годы занимал позиции директора департамента развития новых проектов АО «НМК «КазМунайТениз», управляющего директора по развитию бизнеса, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

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Сегодня, в 7:29
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