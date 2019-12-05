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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
05.12.2019

В казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока

В целях исполнения поручения Главы Государства по снижению цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета  по внутренним маршрутам  в среднем на 12%.

Запуск первой бюджетной авиакомпании в Казахстане оказал существенное влияние на рынок авиаперевозок и в целом позволил повысить конкуренцию на внутреннем рынке, что привело к снижению тарифов на авиабилеты.

С приходом авиакомпании «Fly Arystan» в казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока, в Нур-Султан – 48%, Алматы – 45%, Семей – 1013%, Тараз – 734%, Павлодар – 117%, Караганда – 90%, Шымкент – 57%, Уральск – 54%.

Министерством индустрии и индустриального развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и квазигосударственными субъектами ведется работа по применению ряда мер по снижению стоимости авиабилетов.

Также, во исполнение поручения Главы Государства относительно снижения цен на авиатопливо, Вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым было проведено совещание с основными аэропортами и иностранными авиакомпаниями, осуществляющими полеты в Казахстан.

Так, аэропортам, находящимся в государственной собственности было поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договора с иностранными авиакомпаниями.

Стоимость авиатоплива занимает самый большой удельный вес в стоимости авиаперевозок - до 30%.

На совещании участвовали аэропорты гг. Нұр-Сұлтан, Караганды, Алматы, Шымкент, Актау и представители иностранных авиакомпаний «Air China Limited», «China Southern Airlines», «Turkish Airlines», «Атласглобал», «Аэрофлот», «Fly Dubai», «Uzbekistan Airways», «Pegasus», «Etihad Airways», «Siberia Airlines», «Ural Airlines» и « Белавиа».

В целом, вопрос снижения стоимости авиатоплива и авиабилетов будет находится на постоянном контроле Министерства и работы в данном направлении будут осуществляться и впредь. 

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