В Казахстане заявили о готовности к контактам с талибами

Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает Риа Новости.

"Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - говорится в комментарии Токаева, распространенном его пресс-службой.

Президент Казахстана заявил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями.

Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - говорится в комментарии Токаева, распространенном его пресс-службой.

Президент Казахстана заявил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями.

"Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство", - добавил он.

Фото: ria.ru