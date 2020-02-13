В Казахстане запустили интеграционную платформу Smart Bridge

Smart Bridge поможет государственным органам быстрее интегрировать между собой свои базы данных и информационные системы.

Данная система разработана по опыту Эстонии и позволяет исключить бюрократию между госорганами при проведении интеграционных процессов, удешевить сам процесс подключения систем друг к другу, а также создавать бизнес-компаниям новые сервисы.

«Интеграция очень важна, и об этом сегодня говорят на всех уровнях, потому что от нее зависит дальнейшая автоматизация и оптимизация услуг. На этот год государственные органы должны провести более 100 интеграций и довести уровень е-услуг до 90%. Мы разработали эту систему, чтобы помочь ускорить этот процесс», - рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Сегодня на платформе размещено более 300 сервисов, с которыми уже можно проводить ускоренную интеграцию. Благодаря системе, вместо пакетов документов и долгих месяцев согласований, госоргану нужно будет отправить другому министерству только одну заявку через Smart Bridge, чтобы урегулировать все бюрократические вопросы при интеграции. По словам председателя Правления АО «НИТ» Асета Турысова, раньше на это могло уйти до 6 месяцев.

«Чтобы договориться об интеграции госорганы готовили друг для друга пакеты документов, соглашения… Все это долго рассматривалось и согласовывалось, и иногда на это уходило до полугода. Теперь достаточно через систему отправить заявку и владелец информации должен дать решение по интеграции в течение 5 дней. Госорганам не нужно будет писать друг другу письма», - пояснил Турысов.

Помимо этого, платформа позволяет снизить расходы на интеграцию. Государственные органы и частные компании смогут использовать готовые программные инструменты для интеграции с сервисами министерств и ведомств, которые бесплатно доступны на платформе. Частные компании смогут также интегрироваться с сервисами госорганов, создавая на их основе новые услуги для своих клиентов.

Важно отметить, что данная платформа не предоставляет доступ к персональным данным без согласия гражданина.

Напомним, «интеграция» подразумевает соединение между собой различных сервисов государственных органов для обмена информацией в онлайн-режиме. Интеграция крайне важна для автоматизации услуг, так как для перевода одной услуги в электронный формат необходимо, как правило, 5, 10 и более интеграций.

Зарегистрироваться на платформе государственные органы и бизнес могут по адресу: www.sb.egov.kz