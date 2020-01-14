В Казахстане за 2019 год введено в эксплуатацию 13,1 млн. Кв. Метров жилья

По итогам 2019 года, в рамках государственной программы «Нұрлы жер», направленная на обеспечение доступности жилья для населения по республике было сдано в эксплуатацию 13,1 млн. кв. метров жилья. Точнее 115 800 жилищ, что по сравнению с прошлым годом составляет 104,9%.

Так, за 12 месяцев прошлого года построено 14,5 тысяч арендных квартир без права выкупа. Из них 6266 квартир для социально-уязвимых слоев населения. В разрезе регионов, лидируют Туркестанская (1532 квартиры), Атырауская (600 квартир) и Кызылординская (521 квартира) области. 5597 квартир для многодетных семей. В разрезе регионов лидируют Туркестанская (841 квартира), Алматинская (686 квартир) области и город Нур-Султан (549 квартир). Кроме того, получили квартиры без права выкупа и работающая молодежь – 2530 квартир. В частности, в городе Нур-Султан – 1050 квартир, в Шымкенте – 904 квартиры и Алматы – 576 квартир.

Вместе с тем, местными исполнительными органами было построено 10 600 кредитных квартир, за счет финансирования АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» 643 жилищ и 2748 жилищ построено частными застройщиками.

Стоит отметить, в 2018 году были введены в эксплуатацию 12,5 млн. кв.м жилья или 0,68 кв.м на одного жителя страны. Это был самый высокий показатель среди стран СНГ (Россия - 0,54 кв.м., Белоруссия - 0,40 кв.м., Узбекистан - 0,36 кв.м.).

Показатель обеспеченности жильем на одного проживающего достиг 21,9 кв.м. К 2030 году планируется довести данный показатель до 30 кв.м.

Сейчас, работа в сфере жилищного строительства будет продолжена в рамках уже новой Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, которая была разработана в рамках реализации стратегических инициатив Елбасы и поручений Главы государства и принята в конце прошлого года.

В новой Программе консолидированы все меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства, обеспечения жильем граждан, модернизации и развития системы ЖКХ. Основная цель – повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.