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В понедельник, в 6:40

В Казахстане ввели обязательный механизм урегулирования просроченной задолженности граждан по займам банков и МФО

В Казахстане ввели обязательный механизм урегулирования просроченной задолженности граждан по займам банков и МФО

С 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан.

Для защиты прав заемщиков, испытывающих сложности с погашением займов и микрокредитов, с 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. 

Для начала процедуры урегулирования проблемной задолженности заемщику следует обратиться с соответствующим заявлением к кредитору, то есть к банку или МФО. В заявлении необходимо указать ФИО, ИИН, контактные данные, сведения о займе, причины возникновения просрочки с приложением имеющихся подтверждающих документов.

Для удобства граждан заявления могут быть поданы как письменно, так и дистанционно, то есть без посещения отделений банков и МФО посредством официальных интернет ресурсов и электронной почты кредитора.

В приложении указаны адреса и контактные данные банков и МФО, необходимые для подачи заявлений в электронном виде.

В течение 15 календарных дней со дня получения заявления и подтверждающих документов банки и МФО в индивидуальном порядке анализируют финансовое и социальное положение должника. В указанный срок заемщику должно быть сообщено о согласии банка или МФО с реструктуризацией займа.

При согласии кредитора по условиям реструктуризации займа банки и МФО обязаны в течение следующих 15 календарных дней внести необходимые изменения в условия договора займа или микрокредита с принятием нового графика погашения кредита.

В случае недостижения взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа или микрокредита, заемщику следует обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании обращения заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении финансовой организации, в рамках которой будет проведен анализ соблюдения кредитором законодательных требований к процессу урегулирования проблемной задолженности и прав заемщиков.

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