В Казахстане вступил в силу мораторий на проведение проверок микро- и малого бизнеса на 3 года

Главой государства в Послании народу Казахстана было дано поручение об освобождении на 3 года субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы и введению моратория на проверки.

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов.

Внесены соответствующие поправки в налоговое законодательство и принят Указ Президента Республики Казахстан «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора в Республике Казахстан».

Согласно положениям Предпринимательского кодекса РК субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП (78,150 млн.тенге), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП (781,5 млн.тенге), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

В соответствии со статьей 57-4 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее - Закон)

Освобождение от налогов на доходы на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года распространяется на налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и признаваемых субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога.

То есть субъекты микро- и малого предпринимательства, работающие по Патенту, Упрощенной декларации, с использованием Фиксированного вычета, сельхозтоваропроизводители, применяющие уменьшение налогов на 70%, и крестьянские хозяйства, уплачивающие единый земельный налог, уменьшают на 100 процентов:

сумма корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты); сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 настоящего Кодекса; сумму единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.

При этом необходимо учесть, что введены ограничения по освобождению на лиц, осуществляющих:

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции; деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; проведение лотереи; деятельность в сфере игорного бизнеса; деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); аудиторскую деятельность; профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность кредитных бюро; охранную деятельность; деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему; деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей; реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти; розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута; внешнеэкономическую деятельность.

Следует отметить, что в под лицами, осуществляющими ВЭД, рассматриваются налогоплательщики, осуществляющие ввоз/вывоз товаров, перемещаемых на/с территорию/территории третьих стран, т.е. не являющихся государствами – членами Евразийского экономического союза (Республика Армения, Российская Федерация, Республика Беларусь и Кыргызская Республика).

Таким образом, налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (на основе патента, упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета, для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов, а также крестьянских или фермерских хозяйств) и признаваемые субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, при соответстствии условиям, установленным в вышеуказанной статье, подлежат освобождению от уплаты с доходов, полученных за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 годы.

При этом необходимо отметить, что освобождение действует только на налоговые обязательства по уплате налогов, возникающих в указанный 3-х летний период. Налогоплательщики обязаны представлять формы налоговой отчетности, применять контрольно-кассовые машины. При представлении деклараций необходимо указывать данные о полученных доходах с указанием 0 в графе налог к уплате.

Всего освобождение по нашим данным коснется порядка 1,2 млн. субъектов предпринимательства или практически 75% от общего количества субъектов бизнеса.

Касательно введения моратория.

В части проверок, проводимых органами государственных доходов мораторий не распространяется на

таможенные проверки,

встречные налоговые проверки,

тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами,

постановки на регистрационный учет в налоговых органах,

исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом,

а также по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК,

проверки, проводимые на основании обращения субъекта предпринимательства в отношении собственной деятельности

и проверки недропользователей.

При этом необходимо учитывать, что действие моратория не распространяется на проверки, начатые в 2019 году, которые подлежат завершению независимо от размерности предпринимателя.

При этом субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть признаны налогоплательщики, осуществляющие:

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции; деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; проведение лотереи; деятельность в сфере игорного бизнеса; деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); аудиторскую деятельность; профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность кредитных бюро; охранную деятельность; деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Органы государственных доходов проводят планомерную работу по общему снижению количества проверок. Так, за 2019 год органами государственных доходов проведено 27 187 налоговых проверок, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28,7%.

Количество комплексных и тематических проверок составило 6957, в том числе 5089 проверок субъектов малого бизнеса, или 73% от всех проверок.

По проверкам малого бизнеса доначисление составило 72 млрд. тенге, что составляет 21% в общей сумме доначислений (всего доначислено за 2019 год – 343,5 млрд. тенге). Таким образом, 79% доначислений приходится на субъекты среднего и крупного предпринимательства.

Если говорить об охвате проверками, то в общем количестве действующих налогоплательщиков (юридических лиц – 425 753 и ИП – 1 184 121) оказались вовлеченными в проверочные мероприятия 1,69%.

Таким образом, административное давление со стороны органов государственных доходов является минимальным и направлено только в отношении рисковых налогоплательщиков.

С учетом введения моратория на 2020 год по особому порядку назначения проверок запланированы проверки 693 налогоплательщиков, в том числе субъектов крупного предпринимательства – 151, субъектов среднего предпринимательства – 542.

При этом, несмотря на ожидаемое общее снижение количества проверок в связи с введением моратория, необходимо учитывать, что проведение проверок крупных предприятий требует больших трудозатрат. Таким образом, снижение нагрузки на инспекторов не ожидается.

Вместе с тем, планируется усиление работы по выявлению нарушений путем анализа данных, имеющихся в распоряжении органов государственных доходов и совершенствование критериев отбора системы управления рисками.