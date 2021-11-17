В Казахстане впервые сформировали карту с отделениями банков, доступных для лиц с ограниченными возможностями

В сообщении опубликованном на сайте, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о том, что одними из приоритетных задач Агентства является развитие финансовой инклюзии и обеспечение равного доступа.

Данные направления отражены в ратифицированной в Казахстане Конвенции о правах инвалидов и соответствуют мировым стандартам финансовой инклюзии.

Повышение финансовой инклюзии также является одной из первоочередных задач утвержденной в мае 2020 года Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы. Для ее решения с декабря 2020 года при Агентстве функционирует Рабочая группа по повышению финансосовй доступности и качества финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями (далее – ЛОВ). В состав рабочей группы, помимо сотрудников финрегулятора, также вошли представители общественных объединений, представляющих интересы ЛОВ, Ассоциации финансистов Казахстана и финансовых организаций.

Для предоставления актуальной информации об инфраструктуре отделений финансовых организаций участниками рабочей группы подготовлена и размещена на интернет-портале по финансовой грамотности www.fingramota.kz (обучающий спецпроект Агентства по финансовой грамотности) «Карта финансовой доступности».

На карте представлены отделения банков второго уровня в трех городах: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Согласно, проведенному Рабочей группой анализу данные отделения наиболее приспособлены к потребностям ЛОВ: они имеют оборудованные пандусы, соответствующие необходимым стандартам, кнопки вызова менеджеров, специально обученных для работы с клиентами с ограниченными возможностями.