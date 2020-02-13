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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Вчера, в 4:54

В казахстане в январе 2020 года введено в эксплуатацию более 700 тысяч кв. метров жилья

По итогам января 2020 года введено в эксплуатацию 731,7 тыс. кв. метров жилья. Всего по республике сдано 5 581 единиц жилищ, в том числе 3 161 индивидуальных домов.

Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечается в 10-ти регионах страны. Лидерами по вводу жилья являются Кызылординская (183,7%) Алматинская (162,6%), Костанайская (142,5%), области.

Индекс физического объема по строительству за январь 2020 года составил 112,5%.  Положительная динамика наблюдается в 9-ти регионах. Лидерами являются Туркестанская (179,5%), Атырауская (161,6%), Костанайская (160,4%), Карагандинская (127,6%), Павлодарская (121,6%) области и г.Нур-Султан (125,1%).

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РККазахстан
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
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