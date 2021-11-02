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Вчера, в 3:12

В Казахстане в пилотном режиме запускается проект по онлайн-покупке жилья

В Казахстане в пилотном режиме запускается проект по онлайн-покупке жилья

В Казахстане запускается пилотный проект «Цифровая ипотека».

В пресс-службе Министерства юстиции Казахстана сообщили о том, что совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ноябре 2021 года запускает пилотный проект «Цифровая ипотека», который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика в онлайн формате.

Так, данный процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня.

После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки, и направляются в онлайн формате на регистрацию в государственную базу данных «Регистр недвижимости».

Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.

Фото: rbc.ru

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ИпотекаМинистерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
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