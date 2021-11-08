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В понедельник, в 8:22

В Казахстане в ближайшие три года построят четыре колонии с промзонами

В Казахстане в ближайшие три года построят четыре колонии с промзонами

Министерство внутренних дел Казахстана прорабатывает вопрос строительства четырех колоний с промышленными зонами в рамках государственно-частного партнерства.

Министерство внутренних дел Казахстана прорабатывает вопрос строительства четырех колоний с промышленными зонами в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сегодня, 8 ноября, на правительственном часе в нижней палате парламента сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

«Вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных. В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны — это практически 50% территории данных учреждений», — сказал Тургумбаев.

Как уточнил министр, проекты планируется реализовать в ближайшие три года. Новые колонии появятся в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

На сегодняшний день в республике действуют 64 исправительных учреждения и 16 следственных изоляторов. В них содержатся более 34 тыс. человек, из которых 4 тыс. находятся под следствием. 93% из них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Парламент Казахстана 3 ноября одобрил закон об амнистии по случаю 30-летия независимости республики. Амнистия распространяется на более 2,2 тыс. осужденных и 11,3 тыс. лиц, состоящих на учете в службе пробации.

В первую очередь будут амнистированы ветераны, несовершеннолетние, лица преклонного возраста, инвалиды первой и второй групп, а также другие категории осужденных, не предоставляющие серьезной общественной опасности.

Фото: newtimes.kz

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