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01.10.2021

В Казахстане ужесточат контроль за деятельностью криптовалютных сервисов

В Казахстане ужесточат контроль за деятельностью криптовалютных сервисов

Депутаты мажилиса одобрили законопроект, предусматривающий установление государственного контроля за выпуском, торговлей и обменом цифровых активов внутри страны.

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий установление государственного контроля за выпуском, торговлей и обменом цифровых активов внутри страны. Авторы законодательной инициативы заявляют, что документ призван урегулировать крипторынок Казахстана с целью минимизации способов для отмывания и легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также пресечения каналов финансирования терроризма.

Согласно законопроекту, компании и фирмы, занимающиеся эмиссией криптоактивов или предоставляющие услуги по их хранению и обмену, теперь должны получить соответствующую лицензию, а ответственные госорганы будут осуществлять регулярный мониторинг их деятельности.

Помимо этого, документ предусматривает контроль за денежными операциями и имуществом публичных должностных лиц. Напомним, в прошлом году, парламент страны принял ряд законодательных актов, определяющих цифровые активы как имущество. Их разделили на обеспеченные и необеспеченные.

Фото: Bits Media

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