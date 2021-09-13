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В прошлый понедельник, в 8:30

В Казахстане снизился индекс деловой активности

В Казахстане снизился индекс деловой активности

Индекс деловой активности в августе снизился, составив 50,2 (в июле – 50,8).

Индекс деловой активности в августе снизился, составив 50,2 (в июле – 50,8). Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов.

На это повлияло сокращение показателей в секторах услуг до 50,7 (в июле – 51,1) и промышленности – до 49,1 (в июле – 50,5). Ухудшение индекса в секторе услуг обусловлено снижением уровня занятости, в промышленности – сокращением новых заказов, продукции и уровня занятости, а также увеличением сроков поставок.

Тем не менее показатель в строительстве увеличился до 51,9 (в июле – 50,1) вследствие роста уровня занятости.

В разрезе регионов в августе отмечено улучшение деловой активности в 9 регионах, ухудшение – в 8. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской области (54,6) и Шымкенте (52,8), наиболее низкий – в Актюбинской области (43,2).

В августе 2021 года респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 1,7 (в июле – 0,5), что связано с определенным смягчением карантинных мер в республике. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к финансам/кредитам и коммуникациям. Отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса.

Ухудшился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 17,6 (в июле – 21,1). В результате индекс бизнес-климата по экономике снизился до 9,5 (в июле – 10,5).

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