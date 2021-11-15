В Казахстане сегодня отмечают День национальной валюты и праздник работников финансовой системы

15 ноября в Казахстане День национальной валюты и профессиональный праздник работников финансовой системы. 12 ноября 1993 года вышел Указ Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о введении в обращение на территории страны национальной валюты. В этот же год 15 ноября начали обменивать рубли на тенге - 500 рублей за 1 тенге. При этом курс к доллару был 4 тенге 69 тиын, а среднегодовой курс в 1993 году составил 5,25 тенге за доллар. После нескольких волн девальвации, в 2015 году ввели режим свободно плавающего курса.

Первые купюры национальной валюты печатались в Великобритании, а первые монеты чеканили в Германии. С 1995 года в Казахстане работает собственная Банкнотная фабрика. Отметим, тенге неоднократно признавали лучшей в мире валютой по дизайну и степени защиты.

Фото: zakon.kz