В Казахстане реорганизованы два министерства

Президент Казахстана подписал указ о реорганизации министерства труда и социальной защиты населения, а также министерства здравоохранения.

В указе, подписанном 19 июля текущего года, глава государства постановляет реорганизовать:

1. Министерство труда и социальной защиты населения с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий министерства внутренних дел РК в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Казахстана и въезд в Казахстан, документированию населения и гражданства.

2. Министерство здравоохранения с передачей ему функций и полномочий министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:

с 1 июля 2022 года в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;

с 1 января 2023 года в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Правительство РК должно обеспечить перераспределение штатной численности между реорганизуемыми министерствами и подведомственными им организациями.

"Определить министерства труда и социальной защиты населения, здравоохранения Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств министерства внутренних дел Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", – сказано в указе.

Он вводится в действие со дня подписания.

Ранее МВД РК сообщало о том, что с 2022 года передаст часть функций министерству труда и соцзащиты.