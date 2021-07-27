В Казахстане реорганизованы два министерства
Президент Казахстана подписал указ о реорганизации министерства труда и социальной защиты населения.
Президент Казахстана подписал указ о реорганизации министерства труда и социальной защиты населения, а также министерства здравоохранения.
В указе, подписанном 19 июля текущего года, глава государства постановляет реорганизовать:
1. Министерство труда и социальной защиты населения с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий министерства внутренних дел РК в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Казахстана и въезд в Казахстан, документированию населения и гражданства.
2. Министерство здравоохранения с передачей ему функций и полномочий министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:
- с 1 июля 2022 года в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
- с 1 января 2023 года в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Правительство РК должно обеспечить перераспределение штатной численности между реорганизуемыми министерствами и подведомственными им организациями.
"Определить министерства труда и социальной защиты населения, здравоохранения Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств министерства внутренних дел Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", – сказано в указе.
Он вводится в действие со дня подписания.
Ранее МВД РК сообщало о том, что с 2022 года передаст часть функций министерству труда и соцзащиты.
"С 1 января 2022 года МВД не будет заниматься межведомственной координацией, разработкой системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, присвоением статуса беженца, а также выдачей разрешений трудовым иммигрантам. Изменения вносятся в рамках реформирования правоохранительной системы и освобождения органов внутренних дел от несвойственных функций", – говорилось в сообщении МВД.