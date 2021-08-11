В Казахстане разработана программа по адаптации учебного процесса к постковидному этапу

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос о ходе подготовки к началу учебного года. С докладами выступили министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Мангистауской области Серикбай Трумов и Туркестанской области — Умирзак Шукеев.

Как отметил в основном докладе министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, подготовка к новому учебному году ведется согласно плану. Учебный год традиционно планируется начать 1 сентября.

Согласно плану длительность учебного года состоит из 34 недель. Также запланированы программы летних школ еще на 4 недели.

Наблюдается рост сети новых школ, среди которых наряду с государственными есть и частные. На сегодня в Казахстане сеть государственных школ составляет 7 475 учреждений, частных – 298.

Всего число учащихся составляет 3,6 млн человек.

Контингент колледжей составляет 470 тыс., вузов – 650 тыс. студентов.

По словам министра, во всех организациях образования будут приняты санитарно-эпидемиологические меры в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья участников образовательного процесса:

- ежедневная термометрия, вентиляция, кварцевание, дезинфекция; применение системы «Ashyq», 100% вакцинация студентов старше 18 лет, учителей и других работников.

«Вход посторонних лиц в школу и массовые мероприятия запрещены. Будет работать система один класс – один кабинет. В колледжах и вузах в разное время организуются перерывы, соблюдается масочный режим», — отметил А. Аймагамбетов.

По поводу детских садов, по словам министра, в новом учебном году они будут работать в штатном режиме с группами численностью 20-25 детей.

Обучение 1-11 классов в школах проводится в традиционном формате с соблюдением санитарных ограничений. Студенты всех курсов колледжей и вузов будут также обучаться в традиционном формате. В школах будут организованы дополнительные смены, определено время для перерывов и приняты меры по переводу на дистанционный формат обучения в случае болезни ученика или болезни родителей.

Центральной тематике года — 30-летию Независимости Республики Казахстан будет посвящен «День знаний» 1 сентября. Торжественная линейка пройдет на открытом воздухе в традиционном формате только для учащихся 1 классов. В торжественной обстановке им будут вручены «Әліппе» («Букварь»). Для учащихся 2-11 классов будут проведены классные часы в кабинетах.

Что касается требований к школьной форме, то в новом учебном году они также будут соблюдаться. Но вместе с тем, разрешается приходить в школу в удобной одежде классического стиля.

По вопросам цифровизации министр заверил, что во всех учреждениях образования будет обеспечен доступ к цифровым платформам. Сегодня на каналах youtube, aitube и в системе «Күнделiк» размещено 13 тысяч видеоуроков по всем предметам для 1-11 классов. Видеоуроки содержат более 100 000 упражнений и тестовых заданий. Предполагается использовать 8 цифровых платформ с обучающим контентом.

На порталах, по словам министра, размещены уроки ведущих учителей, виртуальные лаборатории для интенсивного погружения и др. Для адаптации учебного процесса к постковидному этапу реализуется программа восполнения пробелов в знаниях обучающихся.

Продолжительность занятий традиционно остаются продолжительностью 45 минут.

Особое внимание в системе образования, безусловно, уделяется вопросам вакцинации. На сегодня, по словам министра, в организациях образования против КВИ привиты 93,1% педагогов и 88,4% других работников.

По вопросам кадрового обеспечения учреждений образования, по словам министра, в новом учебном году ряды педагогов пополнят более 12 тысяч молодых специалистов. Большая часть из них ожидается в Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Ориентировочный контингент первоклассников в новом учебном году составляет 380 тысяч детей, из них 97% уже зачислены в 1 класс.

Докладывая о готовности самих учреждений образования к учебному году, министр отметил, что на сегодня капитальный ремонт ведется в 268 школах. В большинстве из них к началу учебного года ремонт завершится. Вместе с тем, в 36 школах существует риск незавершения капитального ремонта.

Наибольшее количество школ, ремонт которых не будет завершен до 1 сентября, в Алматинской и Костанайской областях. Министр попросил акимов обратить на это внимание. По остальным регионам текущий ремонт будет проведен во всех школах и завершится до начала учебного года.

Как далее отметил министр, в новом учебном году на 100% будет обеспечен доступ к учебникам учащихся 1 классов, в том числе к их бесплатным электронным версиям. В Туркестанской, Павлодарской областях наблюдается дефицит учебников по дополнительным закупкам для учащихся 2-11 классов.

Контингент детей из социально уязвимых семей, по словам министра, составляет 385 тыс. детей. Им оказывается помощь в приобретении одежды, канцелярских принадлежностей из фонда общего образования.

Вместе с тем, в Атырауской области уменьшился объем средств, выделенных на оказание материальной помощи детям из социально уязвимых семей.

Для некоторых региональных школ по-прежнему актуальной остается проблема транспорта для детей. На сегодняшний день более 31 тыс. учащихся школ нуждаются в перевозке. Для организации перевозок в настоящее время имеются 1058 автобусов. Автобусный парк обновлен на 454 единицы.

«Утверждена Дорожная карта по обеспечению школ автобусами, через лизинг планируется приобрести 515 новых автобусов», — доложил А. Аймагамбетов.

В колледжах, по словам министра, на 2021-2022 учебный год будет размещен государственный заказ на 96 тыс. мест по 10 направлениям и более 200 востребованным специальностям. Но несмотря на высокую долю молодежи категории NEET, в Туркестанской, Жамбылской областях допущено снижение государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием.

Подводя итоги выступления, А. Аймагамбетов обратил внимание акиматов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента на следующие вопросы:

- обеспечение своевременной доставки учебников для всех обучающихся;

- своевременное завершение капитального и текущего ремонта организаций образования;

- обеспечение организаций образования необходимыми санитарными и дезинфицирующими средствами;

- организация подвоза, питания и поддержки нуждающихся детей из социально уязвимых семей из фонда всеобуча;

- обеспечение организаций образования интернетом и подключением к цифровым образовательным платформам;

- обеспечение организаций образования педагогическими кадрами;

- завершение внедрения Ashyg и вакцинации педагогов и других работников во всех организациях образования;

- обновление камер видеонаблюдения для безопасности детей в организациях образования, подключение видеокамер организаций образования городов и районных центров к ЦОУ, установка тревожных кнопок и турникетов, установка теплых туалетов.

«Подготовка к новому учебному году будет находиться на постоянном контроле министерства», — заверил А. Аймагамбетов.

Министр здравоохранения Алексей Цой в своем докладе акцентировал внимание на действующих санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям и учреждениям системы образования.

По словам министра, в рамках совершенствования законодательной базы министерством проведена работа по актуализации действующих санитарно-эпидемиологических требований к организации противоэпидемических мероприятий в период карантина на объектах образования. 5 августа 2021 года утверждены новые санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

Санитарные правила содержат требования:

- к форматам обучения (дистанционный, смешанный и традиционный);

- к организации питания (рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением социальной дистанции между ними не менее 2 м);

- к заполняемости помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах (не более 40-50% проектной мощности);

- к лабораторным, практическим и студийным занятиям (проводятся с обеспечением не менее 5 м2 на 1 обучающегося);

- заполняемости комнат в общежитиях (до 50%).

«Завершается вакцинация педагогов и персонала школ. Начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше», — отметил А. Цой.

Территориальными департаментами здравоохранения в составе региональных межведомственных комиссий продолжается мониторинг готовности школ к новому учебному году. С учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации, переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100 % вакцинации педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3 месяцев после выздоровления.

«С учетом положительного опыта, полагаем целесообразным использование приложения Ashyq при входе в школы, в целях контроля за инфицированными, не вакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и родителей», — отметил А. Цой.

Необходимо, по словам министра, обеспечить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающих ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся; запрет на проведение массовых мероприятий; отмену кабинетной системы обучения; разобщение классов и распределение перемен для разных классов; усиление контроля за организацией питания в столовых.

«Перевод на дистанционное обучение в случаях введения карантина в школах будет осуществляться дифференцированно в зависимости от количества случаев в 1 инкубационный период; выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества близких контактных лиц», — отметил А. Цой.

При переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения, по словам министра, также необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обязательно внедрение приложения Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки и общежития. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся; запрет на проведение массовых мероприятий, установку рециркуляторов в лекционных залах или проветривание.

«Необходимо усилить контроль за условиями проживания в общежитиях. Кроме того в рамках действующего моратория на проверки, необходима организация внутреннего самоконтроля за организацией питания студентов в столовых», — отметил А. Цой.

Также министр доложил, что в целях обеспечения мониторинга за соблюдением режима карантина необходимо расширение полномочий мобильных групп по мониторингу за соблюдением требований к вакцинации педагогов и сотрудников объектов образования, проживания студентов в общежитиях, столовых учебных заведений.

В этой связи, министерством подготовлен проект поправок в алгоритм действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденный протоколом МВК от 7 декабря 2020 года. В этой связи акиматам областей, г.г. Нур-Султан, Алматы и Шымкент необходимо организовать и обеспечить:

1) работу мониторинговых групп для обеспечения мониторинга за соблюдением карантинных мер на объектах образования, в местах проживания студентов в общежитиях, в столовых;

2) своевременный закуп запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, уборочного инвентаря, санитайзеров, защитных масок, рециркуляторов, тепловизоров;

3) готовность учебных корпусов и общежитий согласно требованиям;

4) использование приложения Ashyq при входе в школы, учебные корпуса, библиотеки и общежития.

Далее о ходе подготовки к учебному году в Мангистауской области доложил аким региона Серикбай Трумов.

«В новом учебном году по Мангистауской области начнут работу 143 объектов образования. Общий контингент учащихся школ по сравнению с прошлым годом увеличился на 8 тыс. и составляет 166 тыс. учащихся. В 1 класс придут 19 тысяч детей», — отметил С. Трумов.

1 сентября откроются две школы на 1500 мест и 1 частная школа на 100 мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию пристройки к 3 школам на 887 мест и частную школу на 670 мест. Во всех школах проведен текущий ремонт, в том числе обновлены системы отопления 37 школ.

В рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» проводится комплексный ремонт в 22 школах.

На сумму 108 млн тенге все школы оснащены дезинфицирующими тоннелями, кварцами, санитайзерами и масками. Расписание занятий составляется с соблюдением санитарных норм. Также учащиеся одного класса будут учиться в одном кабинете. Во все организации внедрена программа «Ashyq».

На соответствие требованиям системы видеонаблюдения школ выделено 85 млн тг. Системы видеонаблюдения подключены к центру Департамента полиции, установлены тревожные кнопки. Для поэтапного перевода в специализированную охрану всех школ из местного бюджета предусматриваются средства в размере 564 млн тг.

В новом учебном году в школы прибудут 644 молодых специалиста. На сегодняшний день вакцинированы 77,5% педагогов сферы образования. До конца следующей недели все остальные учителя получат вакцину.

На 2,3 млрд тг приобретаются учебники, они будут доставлены в школы до 25 августа.

25 тыс. учащимся из семей нуждающихся в поддержке начата организация спонсорской поддержки, и более 6 тыс. детям из семей, относящихся к уязвимым слоям населения из местного бюджета определена финансовая помощь в размере 25 тыс. тенге.