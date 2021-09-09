В Казахстане продлили программу поддержки МСБ

В Министерстве национальной экономике сообщили, что по поручению Президента Казахстана была продлена программа поддержки малого и среднего бизнеса "Экономика простых вещей" до 2022 года.

Общая сумма финансирования проектов программы «Экономика простых вещей» составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (далее - АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге.

Финансирование данной программы осуществляется Нацбанком за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении, а операторами программы является БВУ и АО "Аграрная кредитная корпорация". Реализация программы «Экономика простых вещей» осуществляется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограниченна.

Кроме того, в Министерстве отметили, что продолжит свою работу программа «Дорожная карта бизнеса-2025» (далее - ДКБ-2025). Программой «ДКБ-2025» с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ-2025» включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.

За весь период реализации программ «ДКБ-2025» и «Экономика простых вещей» субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую сумму 2,3 трлн тенге.

Фото: akorda.kz