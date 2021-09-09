  1. Главная
  2. Новости
09.09.2021

В Казахстане продлили программу поддержки МСБ

В Казахстане продлили программу поддержки МСБ

В МНЭ сообщили, что по поручению Президента Казахстана была продлена программа поддержки малого и среднего бизнеса "Экономика простых вещей" до 2022 года.

В Министерстве национальной экономике сообщили, что по поручению Президента Казахстана была продлена программа поддержки малого и среднего бизнеса "Экономика простых вещей" до 2022 года. 

Общая сумма финансирования проектов программы «Экономика простых вещей» составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (далее - АПК)  предусматривается  300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд  тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге. 

Финансирование данной программы осуществляется Нацбанком за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении, а операторами программы является БВУ и АО "Аграрная кредитная корпорация".  Реализация программы «Экономика простых вещей» осуществляется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограниченна.

Кроме того, в Министерстве отметили, что продолжит свою работу программа «Дорожная карта бизнеса-2025» (далее - ДКБ-2025).  Программой «ДКБ-2025» с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ-2025» включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.

За весь период реализации программ «ДКБ-2025» и «Экономика простых вещей» субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую сумму 2,3 трлн тенге.

Фото: akorda.kz

Поделиться
КазахстанМинистерство экономики РК
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости