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Вчера, в 11:49

В Казахстане предприятия задолжали работникам более 5 млрд тенге

В Казахстане предприятия задолжали работникам более 5 млрд тенге

Государственными инспекторами труда в 847 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тыс. работниками на сумму более 5 млрд тенге

По состоянию на 1 ноября т.г. государственными инспекторами труда в 847 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тыс. работниками на сумму более 5 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. 

Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 118,9 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,6 тыс. работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.

Фото: inform.kz

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