В Казахстане повысили стипендии бакалавров, магистрантов и докторантов

Как сообщает пресс-служба МОН РК, с 1 сентября 2021 года стипендии студентов казахстанских ВУЗов были повышены: бакалавров на 20%, магистрантов и докторантов на 15%.

«Если перевести в цифры, стипендия бакалавров увеличилась с 26 186 тенге до 31 423 тенге. Студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, вместо прежних 42 000 тенге теперь будут получать 50 400 тенге. Мы выполнили поручение Президента и существенно увеличили стипендию будущих медиков. Вместо 26 186 тенге они будут получать 50 400 тенге. Также напомню, что в январе прошлого года стипендия бакалавров по поручению Главы государства была увеличена на 25%. Фактически за последние два года стипендия студентов бакалавриата увеличена почти в 2 раза», – подчеркнул вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Стипендия магистрантов выросла с 66 913 тенге до 76 950 тенге. Если докторанты получали раньше 150 000 тенге, то теперь она составляет 172 500 тенге, стипендия интернов возросла с 47 431 тенге до 59 289 тенге.

В Министерстве отметили, что в этом году такие меры поддержки осуществляются в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan».

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