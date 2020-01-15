В Казахстане планируется запустить Программу инвестиционного резидентства на базе МФЦА

30 декабря 2019 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», согласно которым вносятся поправки в Закон «О Международном финансовом центре «Астана».

Поправки вносятся с целью запуска программы инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА. Отметим, многие страны, стремящиеся привлечь в страну инвестиции, принимают такого рода законопроекты.

Цель программы - привлечение инвестиций в обмен на право получения инвесторами и членами их семей въездных виз в Республику Казахстан сроком до 5-ти лет, а также освобождения от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан при условии уплаты обязательного платежа в бюджет государства.

Тут стоит обратить внимание на такие аспекты:

Первое - потенциальный иностранный инвестор (физическое лицо) должен пройти проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным законами Республики Казахстан. По требованиям потенциальный инвестор не должен быть гражданином РК в течение предшествующих 20 лет, и не должен быть резидентом РК в целях налогообложения в течение 20 лет, предшествующих первичному обращению.

Второе - после прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции (размер будет установлен Программой инвестиционного резидентства) в ценные бумаги на бирже МФЦА, инвестиционные фонды МФЦА, уставный капитал участников МФЦА и становится инвестиционным резидентом МФЦА.

Инвестиционный резидент МФЦА вправе получить въездную визу сроком до 5 лет по ходатайству МФЦА. Решение о выдаче или об отказе в выдаче визы будет приниматься уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

Уже по истечении 90 дней нахождения в Казахстане инвестиционный резидент МФЦА имеет право получить освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан. Для этого он должен обратиться в налоговые органы, уплатив при этом обязательный ежегодный платеж в бюджет государства (размер устанавливается Налоговым кодексом).

Необходимо отметить, что в этом случае доходы, возникшие внутри Республики Казахстан, будут облагаться налогом согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, не будут облагаться налогом.

Данная мера нацелена на инвесторов, которые стремятся оптимизировать свои налоговые расходы.