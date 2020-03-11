В Казахстане пересмотрели ставки по тенговым депозитам на март и апрель

Изменения вступают в силу 10 марта, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки – с 10 марта базовая ставка Национального банка РК установлена на уровне 12% годовых.

Согласно Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендованные ставки подлежат пересмотру и вводятся в действие со дня установления базовой ставки.

Изменения коснулись ставок по несрочным вкладам, так как они рассчитываются на основе базовой ставки Национального банка. Ставки выросли с 9,8% до 12,5%, - пояснили в КФГД.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев, и по сберегательным депозитам на 3 месяца также выросли до 13%.

Как пояснила и.о. председателя КФГД Бота Акбаева, изменения вступают в силу сегодня, 10 марта, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

По ее словам, данное решение Нацбанка коснется и вновь привлекаемых срочных вкладов на 3 и 6 месяцев, а также сберегательных вкладов на 3 месяца.

Согласно Методике расчета предельных ставок вознаграждения, максимальная ставка по срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев определяется как наибольшее значение между базовой и рыночной ставкой и плюс спред с размером 1 п.п.

Таким образом, срочные вклады на 3 и 6 месяцев повысились с 10,3% до 13%, сберегательные вклады на 3 месяца - с 12,7% до 13%.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 6 месяцев не меняются, так как рыночная ставка на этот срок больше, чем повышенная базовая.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным вкладам на срок от 12 месяцев не меняются, так как они не зависят от движения базовой ставки.