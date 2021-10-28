Евразийский банк развития намерен инвестировать в экономику Казахстана не менее $3,8 млрд до 2026 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым ознакомился с основными направлениями стратегии банка на 2022-2026 годы, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Николай Подгузов рассказал президенту о ключевых мегапроектах, направленных на содействие социально-экономическому развитию Казахстана и других государств ЕАЭС», – говорится в информации.

Так, ЕАБР планирует инвестировать $1,2 млрд в реализацию проектов, направленных на формирование транспортных коридоров «Север – Юг», «Европа – Западный Китай», создание единой товаропроводящей сети и модернизацию водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

«Подчеркнув активную роль Евразийского банка развития в развитии интеграционных процессов, глава государства отметил важность реализации обозначенных проектов для Казахстана и всего ЕАЭС», – отмечается в сообщении.

Кроме того, президент был проинформирован о результатах работы ЕАБР, а также о макроэкономических прогнозах на предстоящий период.

«По оценкам экспертов банка, в Казахстане ожидается самая высокая динамика экономического роста среди стран ЕАЭС», – указывается в сообщении.

ЕАБР – международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

Источник: Inbusiness.kz