В Казахстане отменили смертную казнь за терроризм

Парламент Казахстана в первом чтении одобрил поправку в Уголовный кодекс, предусматривающую применение смертной казни для граждан, совершивших особо тяжкие преступления в военное время. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает портал Orda.kz. Смертную казнь оставили в четырех статьях Уголовного кодекса.

«К ним, по действующему Уголовному кодексу, относятся развязывание, ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушения обычаев войны, выраженных в убийстве военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время», — перечислил заместитель генерального прокурора Асет Шиндалиев.

На вопрос, не ослабляется ли тем самым защита государства и граждан, чиновник ответил, что смертной казнью террориста остановить невозможно.

«Когда террорист идет на теракт, он рискует собственной жизнью. Поэтому государство принимает комплексные меры. Принята программа по борьбе с терроризмом, идет разъяснительная работа. По данным преступлениям сохраняется пожизненное лишение свободы — очень серьезное наказание. Таких преступлений было в 2−3 раза больше, чем после отмены смертной казни за убийство», — сказал замгенпрокурора.

В 2003 году президент Казахстана подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни. Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, Казахстан ратифицировал 2 января 2021 года.

Фото: time.kz