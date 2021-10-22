  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 11:39

В Казахстане офисы сотовых операторов будет принимать цифровые документы

В Казахстане офисы сотовых операторов будет принимать цифровые документы

В приложении eGov mobile клиенты операторов связи могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность для получения услуг в сервисных центрах.

Благодаря сервису «Цифровые документы» в приложении eGov mobile клиенты операторов связи могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность для получения услуг в сервисных центрах. Об этом сообщает пресс-центр АО «Национальные информационные технологии».  

На сегодняшний день обслуживание для тех, кто не имеет возможности предоставить оригинал документа, доступно и в сервисных центрах сотового оператора Beeline. Теперь клиенту достаточно иметь в смартфоне приложение электронного правительства – eGov mobile.

Для того, чтобы воспользоваться цифровым документом, необходимо скачать и открыть приложение eGov mobile. Затем, во вкладке сервисы, выбрать раздел «Цифровые документы», и пройти авторизацию. Авторизоваться в приложении можно с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля. После авторизации в открывшемся окне необходимо выбрать удостоверение личности и нажать кнопку – открыть доступ.

Для проведения процедуры менеджер сотового оператора Beeline отсканирует QR-код и подтвердит личность клиента через биометрические данные.

«Удобство, защищенность и оперативность предоставления госуслуг – наш приоритетна сегодня. Ранее цифровые документы стали принимать банки и аэропорты некоторых городов, сегодня функция доступна у одного оператора сотовой связи, но МЦРИАП открыт для всех операторов связи и крупных компаний, которые отвечают всем параметрам безопасности», – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В настоящее время в сервисе цифровых документов представлено 18 документов, наиболее популярные из них: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении.

Ранее у казахстанцев появилась возможность использовать цифровые документы, в аэропортах, при посадке в вагон на железнодорожном вокзале, а также при получении услуг в банках и у нотариусов.

Интеграция систем проведена Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Beeline Казахстан.

Фото: lada.kz

Поделиться
КазахстанМинистерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую субботу, в 12:01Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости