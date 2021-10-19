В Казахстане на фоне роста цен сокращается производство хлеба

В Казахстане производство хлеба за год сократилось почти на 18%. При этом цены на него выросли на 6%, сообщает сегодня, 19 октября, портал energyprom.kz.

Производство свежего хлеба за январь—август 2021 года составило 352,9 тыс. тонн. Это на 17,9% меньше, чем в прошлом году. Тогда также отмечался спад производства — на 9,2%.

По данным аналитиков, чуть более четверти производства свежего хлеба приходится на Туркестанскую область — 89 тыс. тонн. Значительные объемы выпуска также зафиксированы в Алматы и Актюбинской области — 41,1 тыс. и 34 тыс. тонн соответственно.

«За весь 2020 год было произведено 539 тыс. тонн хлеба, что на 4,2% меньше, чем за 2019 год. В многолетней динамике годовой выпуск в секторе сокращался четыре года подряд, после незначительного роста в 2016 году (на 1,1%). Отметим, что в 2014—2015 годах также наблюдался спад производства в секторе», — поясняют специалисты.

При этом стоимость хлеба за январь—сентябрь текущего года выросла на 6,1% по сравнению с январем—сентябрем 2020 года. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 9,9%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 7,8%, из муки первого сорта — на 5,1%. Годом ранее рост стоимости хлеба составлял 11,6%.

Аналитики подчеркивают, что хлеб подорожал во всех регионах Казахстана. Заметнее всего цены выросли в Нур-Султане — на 12,2%, следом идут Северо-Казахстанская (+9,6%) и Акмолинская (+9,5%) области.

Наименьшее годовое удорожание по итогам девяти месяцев отмечено в Актюбинской области (+1,2% к январю—сентябрю 2020 года), Шымкенте (+2,6%) и Мангистауской области (+3%).

Также отмечается спад потребления хлеба в рационе казахстанцев. За январь—июнь текущего года потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составило 16,5 килограмма в среднем на душу населения, ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 1,3 килограмма. Это на 3,5% и 10,3% соответственно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее в казахстанском Минсельхозе заверяли, что не допустят резкого скачка цен на хлеб.

Фото: liter.kz