В Казахстане майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут отключать от электричества

В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО «KEGOC». Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

В ходе встречи Министр Магзум Мирзагалиев отметил, что майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии.

В свою очередь, дата-центры майнеров должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны.

По словам Министра, предприниматели, занимающиеся цифровым майнингом, являются такими же субъектами бизнеса, как и представители других отраслей, и дискриминации в отношении них не должно быть.

«Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю «белых» майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы»,- подчеркнул М.Мирзагалиев.

Главы ассоциаций сообщили, что готовы рассмотреть возможность закупать не только отечественную, но и импортную электроэнергию, а также инвестировать в создание новых энергомощностей, включая ВИЭ.

Министерством энергетики было предложено МЦРИАП внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части установления требований и критериев к лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу. Это позволит выявить и принять меры к «серым» майнерам, которым для продолжения своей деятельности необходимо зарегистрироваться и легализовать свой бизнес.

«С Министерством энергетики у нас выстроен конструктивный диалог. Мы получили все ответы на наши вопросы, которые беспокоили. Конечно, мы тоже как граждане нашей страны заинтересованы в стабильности электроэнергетической системы. Нами внесен ряд предложений, которые будут прорабатываться совместно с госорганами в ближайшее время», - сказал Председатель Президиума Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов.

«Так называемые «серые» майнеры – это в основном те, кто прячут потребление электроэнергии цифрового майнинга за другой основной деятельностью. Чаще всего эти фермы расположены в тех точках, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана. С такими «серыми» майнерами, однозначно, необходимо бороться, только совместными усилиями госорганов и ассоциаций мы можем добиться результатов», - добавил Председатель Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев.

Отмечено, что ежегодно от индустрии блокчейн-технологий в бюджет государства поступает более 127,5 млрд. тенге. В течение пяти лет в отрасль будут привлечены инвестиции в размере 500 миллиардов тенге. В настоящее время Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина с долей 18,1% в мировом хешрейте.

По итогам совещания подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились:

о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и «белым» майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);

привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении «белых» майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.