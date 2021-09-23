В Казахстане люди, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью будут получать пособие

Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании во втором чтении, приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

Сумма финансирования закона составила 55 млрд тенге. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021-2023 годы.

Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.

В настоящее время из 66 тыс. лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. В результате принятия закона пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.

Также законом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами (далее – ТСР) и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

В настоящее время в случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые могут длиться до 1,5 лет. В этот период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации.

Данная мера позволит своевременно охватить до 2 тыс. людей техническими средствами и услугами реабилитации.

Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на жилье.

Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.

Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

Принятие закона окажет положительное влияние на систему социальной защиты населения и позволит улучшить права порядка 400 тыс. казахстанцев.

Фото: kaztag.kz