В Казахстане изменились правила приема на магистратуру и докторантуру

В пресс-службе МОН РК сообщили, что Ассоциацией вузов РК и Советом ректоров вузов на заседании в рамках августовского совещания были внесены предложения, касающиеся приема в магистратуру и докторантуру.

После детального обсуждения нами принято решение внести изменения в Правила приема.

Теперь прием в магистратуру и докторантуру будет проводиться два раза в год. Соответственно вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру будут организованы дважды: традиционно в августе и дополнительно в декабре.

Планируем, что данная норма начнет действовать в текущем году, и для этого в декабре сотрудники Национального центра тестирования организуют повторное проведение комплексного тестирования и вступительных экзаменов. Прием документов начнется в ноябре.

Для тех, кто не успел сдать документы, экзамены, получить необходимые сертификаты, это, безусловно, хорошая новость.

И так как по итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались неприсужденные гранты, граждане смогут претендовать на эти государственные гранты в декабре текущего года.

Информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно.

Фото: dot.edu