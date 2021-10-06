В Казахстане ежедневный уровень заболеваемости COVID-19 в октябре снизился в 2,4 раза – А.Цой

По сравнению с началом сентября ежедневный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижен в 2,4 раза, занятость инфекционных коек уменьшилась с 39 до 33%, сообщил сегодня министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга на площадке СЦК.

«За последний месяц в Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации. Республика Казахстан и 8 регионов переместились из зоны высокого риска в зону умеренного риска. Из зоны умеренного риска в зону низкого риска переместились 3 региона: Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области», - отметил А.Цой.

По сравнению с началом сентября ежедневный уровень заболеваемости снижен в 2,4 раза, индекс распространенности на протяжении месяца – ниже единицы, занятость инфекционных коек с 39 до 33%, реанимационных с 40 до 31%.

По словам главы Минздрава, отмечается также снижение количества тяжелых и крайне тяжелых больных за последний месяц в 2 раза.

Что касается ежедневного мониторинга заболеваемости среди школьников, всего зарегистрировано 9 185 случаев КВИ, что составляет 0,26% от общего числа учащихся. Установлено более 102 тысяч контактных, из них у 624 установлен положительный результат ПЦР-тестов. Среди студентов зарегистрировано 1 282 случая заболевания, в том числе 935 – среди студентов СУЗ и 347 случаев среди студентов ВУЗ, что составляет 0,2% от числа учащихся СУЗ и 0,08% от числа учащихся ВУЗ.

«Низкий уровень заболеваемости среди студентов высших учебных заведений еще раз наглядно демонстрирует эффективность вакцинации», - отметил А.Цой.

Говоря о вакцинации населения против КВИ А.Цой сообщил, что в целом на сегодняшний день использовано 14,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения, вторым компонентом охвачено 6 756 266 человек или 67,8%. Лидерами по охвату вакцинации против коронавирусной инфекции являются: Восточно-Казахстанская, Туркестанская области, города Алматы и Шымкент.

Фото: пресс-служба Минздрава РК