В Казахстане экспорт кожи вырос на 73%

За пять месяцев 2021 года экспортная выручка от реализации отечественной дубленой кожи и кожевенного краста из шкур крупного рогатого скота достигла $2,4 млн, что на 73,3% выше отметки аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МИИР РК.

Как отмечают специалисты АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, предприятия по дублению и выделке кожи расположены в 11 регионах страны. В частности, больше всего предприятий данной отрасли сосредоточены в г.Шымкент (7 предприятий). Также отмечаются производители в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в городах республиканского значения Нур-Султан и Алматы.

Сегодня в Казахстане дублением и выделкой кожи занимаются 1 среднее предприятие (ТОО Алматинский кожевенный завод «Almaty Tannery») и 27 предприятий малого бизнеса (ТОО «КазИталКожа», ТОО «Semey Tannery» ТОО «КазахЛидерМех», ТОО «Петропавловский кожевенный завод», ТОО «Таразский кожевенный завод», ТОО «Turan Skin», ТОО «Камшат-Асель» и др.).

Объем производства кожи из шкур КРС за 6 месяцев 2021 года составил 54 млн кв. дм., что выше аналогичного периода прошлого года на 15,2%. На местном рынке отечественную кожу приобретают в небольшом количестве отечественные производители обувной продукции (в основном для военной и специальной обуви) и товаров из кожи (сумки, ремни), остальное экспортируется.

Основными покупателями казахстанской кожи были такие страны, как Китай, Индия, Италия, Турция, Украина и Испания.

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