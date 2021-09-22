В Казахстане будут усовершенствованы механизмы взаимодействия государства и бизнеса

21 сентября 2021 года, Нур-Султан - В ходе заседания Национальной комиссии по модернизации министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об основных новеллах проекта закона по новой регуляторной политике в сфере предпринимательства.

«Новые подходы регулирования с «чистого листа» предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, внедрение принципа «1 in 2 out», реестр обязательных требований, цифровизацию отчетности бизнеса и совершенствование государственного контроля», - сказал А. Иргалиев.

Как отметил глава Миннацэкономики, чтобы предотвратить административные издержки и исключить рост избыточных и неэффективных требований к бизнесу будут законодательно определены условия установления требований. Введение принципа «1 in 2 out» предполагает, что при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования.

Кроме того, будет создан Реестр обязательных требований, который станет единым информационным ресурсом, содержащим перечень всех требований для бизнеса в виде нормативно-правовых актов (НПА) и иных документов. В Реестре будут определены сроки рассмотрения НПА на соответствие новой регуляторной политике. В случае несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены. Таким образом, Реестр позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес среду.

По словам министра, законодательно закрепится требование о предоставлении отчетности исключительно в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора.

Планируется, что в 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность. В 2023 году будет оцифрована неавтоматизированная отчетность, а также системы оценки и управления рисками.

Законопроектом предусматривается реформа системы государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

Всего будет предусмотрено 3 профилактических мероприятий, включая проверки только на соответствие разрешительным требованиям; внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам и «расследование». Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.

Новая форма госконтроля «расследование» включает в себя комплекс мер по определению причин и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности.

«Это позволит сократить меры административного взыскания, возлагаемые на бизнес, а также снизить угрозы чрезвычайных ситуаций по вине бизнеса за счет применения мер оперативного реагирования при госконтроле», - отметил А. Иргалиев.

Глава МНЭ сообщил, что на первом этапе кардинальной ревизии подлежат требования в пяти приоритетных отраслях, таких как торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги общественного питания, услуги по проживанию и питанию. В этих отраслях до 2023 будут пересмотрены требования в сфере санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и др. Что касается пересмотра требований по остальным отраслям, то они запланированы на 2023 год.

Асет Иргалиев сообщил, что Министерство национальной экономики совместно с бизнес-омбудсменом и НПП «Атамекен» сформировало пул экспертов и график обсуждения итогов проведения анализа и оценки НПА, содержащих требования в отношении бизнеса. Эксперты проводят обучающие семинары для представителей бизнеса и госорганов по анализу и оценке действующих обязательных требований и новым подходам.

На сегодня с участием представителей министерств здравоохранения, торговли и интеграции, чрезвычайных ситуаций, индустрии и инфраструктурного развития, образования и науки и Комитета национальной безопасности проведена ревизия требований в сфере общественного питания. По итогам работы рассмотрено 62 НПА в сфере общественного питания и установлено, что 48% требований не соответствуют базовым условиям.

«В результате принятия предлагаемых изменений в законодательство, к 2025 году прогнозируется сокращение перечня обязательных требований на 50% и сокращение количества субъектов бизнеса, привлеченных к административной ответственности на 50%, сокращение количества субъектов, подвергающихся госконтролю на 60%», - заключил министр.

Фото: kapital.kz