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В прошлый понедельник, в 8:17

В Казахстане более 2 млн человек прошли перепись населения в онлайн режиме

В Казахстане более 2 млн человек прошли перепись населения в онлайн режиме

По состоянию на 9:00 часов 13 сентября онлайн перепись прошли 2041876 респондентов.

По состоянию на 9:00 часов 13 сентября онлайн перепись прошли 2041876 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1756002 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 203672, еще 82202 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. 

По итогам 12 дней лидирует Алматинская область. 204805 жителей региона получили уведомления о прохождении. В городе Алматы зарегистрировано 194697 человек. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 173847 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 46191 и 35542 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 21,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Павлодарский регион. Здесь данный показатель достиг 17% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).

Фото: kt.kz

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Комитет статистики Казахстан
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