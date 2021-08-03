В Казахстане более 1 трлн тенге льготного финансирования получили субъекты МСБ в I полугодии 2021г.
Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.
Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.
«За первое полугодие текущего года льготное финансирование получили более 31 тысячи проектов МСБ на сумму свыше 1 трлн тенге», - сообщил Асет Иргалиев.
Помимо этого, для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики рефинансируются кредиты МСП, значительно расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге.
В июле текущего года для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге.
Также в июле месяце начато микрокредитование выпускников проекта «Бастау-Бизнес» программы «Дорожная карта занятости». Планируется профинансировать 5 тысяч проектов начинающих сельских предпринимателей. На эти цели выделено 22,5 млрд тенге.
По итогам I полугодия 2021 года в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму 441 млрд тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму 187 млрд тенге. В рамках программ Аграрной кредитной корпорации было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге.
Что касается налоговых стимулов, то с 1 января текущего года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях. С 1 апреля по 1 июля 2021 года предоставлялись отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.
«С 1 июля текущего года мы предоставили право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождены от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства», - добавил к сказанному Асет Иргалиев.
Министр отметил, что для кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования эффективной регуляторной системы разработаны новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа». Они предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим, реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.
Глава Миннацэкономики подчеркнул, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации, одним из основных способов сохранить возможность полноценной работы бизнеса – это повсеместное использование приложения Аshyq.
«Это единственный способ для бизнеса перестроить бизнес-процессы в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности и защиты здоровья граждан. Мы надеемся на понимание и содействие предпринимателей по данному вопросу. Важен добросовестный подход и ответственность бизнеса в использовании Аshyq», - заключил глава МНЭ.
Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Фото: kapital.kz