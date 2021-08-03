В Казахстане более 1 трлн тенге льготного финансирования получили субъекты МСБ в I полугодии 2021г.

Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

«За первое полугодие текущего года льготное финансирование получили более 31 тысячи проектов МСБ на сумму свыше 1 трлн тенге», - сообщил Асет Иргалиев.

Помимо этого, для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики рефинансируются кредиты МСП, значительно расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге.

В июле текущего года для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге.

Также в июле месяце начато микрокредитование выпускников проекта «Бастау-Бизнес» программы «Дорожная карта занятости». Планируется профинансировать 5 тысяч проектов начинающих сельских предпринимателей. На эти цели выделено 22,5 млрд тенге.

По итогам I полугодия 2021 года в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму 441 млрд тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму 187 млрд тенге. В рамках программ Аграрной кредитной корпорации было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге.

Что касается налоговых стимулов, то с 1 января текущего года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях. С 1 апреля по 1 июля 2021 года предоставлялись отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.

«С 1 июля текущего года мы предоставили право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождены от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства», - добавил к сказанному Асет Иргалиев.

Министр отметил, что для кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования эффективной регуляторной системы разработаны новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа». Они предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим, реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации, одним из основных способов сохранить возможность полноценной работы бизнеса – это повсеместное использование приложения Аshyq.

«Это единственный способ для бизнеса перестроить бизнес-процессы в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности и защиты здоровья граждан. Мы надеемся на понимание и содействие предпринимателей по данному вопросу. Важен добросовестный подход и ответственность бизнеса в использовании Аshyq», - заключил глава МНЭ.

Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Фото: kapital.kz