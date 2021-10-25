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В понедельник, в 6:37

В Казахстане 90% государственных услуг оказываются в электронном формате

В Казахстане 90% государственных услуг оказываются в электронном формате

Министр сообщил, что на сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате

Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в рамках «Правительственного часа» в Мажилисе, где он выступил с докладом о проводимой работе по повышению доступности государственных услуг.

Министр сообщил, что на сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате. При этом МЦРИАП принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале eGov и в ЦОНах, но и через другие каналы и платформы. С учетом высокого проникновения уровня смартфонов в жизнь казахстанцев, МЦРИАП внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные мобильные платформы среди граждан.

К примеру, услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спецЦОН. В мобильном приложении eGov реализован сервис «Цифровые документы», где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех ЦОНах Казахстана, в аэропортах, банках, на железнодорожных вокзалах и отделах обслуживания мобильных операторов. На данный момент сервисом «Цифровые документы» пользуются 5,3 млн казахстанцев.

По словам Мусина, для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при МЦРИАП внедряет новые подходы и анализирует жизненные ситуации.

Фото: пресс-служба МЦРИАП

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КазахстанМинистерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
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