В III квартале выручка LVMH взлетела на 20%

В III квартале 2021 года выручка крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA выросла на 20% в годовом измерении и составила 15,51 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне 15,38 млрд евро.

Реализация товаров по сравнению с допандемийным 2019 годом увеличилась на 11%.

Выручка компании в сегменте модной одежды и изделий из кожи, включающем в себя бренды Dior и Louis Vuitton, подскочила на 24% и составила 7,45 млрд евро.

Продажи часов и украшений выросли на 18% - до 2,14 млрд евро.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличился на 15%, составив до 2,71 млрд евро.

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 19%, составив 1,64 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 10%, составив 1,55 млрд евро.

За январь-сентябрь продажи LVMH выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Органический рост выручки составил 40%.