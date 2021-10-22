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В прошлую пятницу, в 7:26

В III квартале выручка American Airlines подскочила на 183%

В III квартале выручка American Airlines подскочила на 183%

В III квартале 2021 года American Airlines Group, одна из крупнейших авиакомпаний мира, вернулась на прибыльный уровень.

В III квартале 2021 года American Airlines Group, одна из крупнейших авиакомпаний мира, вернулась на прибыльный уровень, но темпы восстановления ее выручки затормозил рост числа заражений COVID-19.

В июле-сентябре чистая прибыль авиагруппы составила $169 млн, или 25 центов в расчете на акцию, против чистого убытка в $2,4 млрд, или $4,71 на акцию, годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов составил 99 центов на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,04.

Выручка компании за отчетный период выросла на 183% и достигла $8,97 млрд против $3,17 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $8,92 млрд.

Загруженность рейсов компании составила 78,7% по сравнению с 58,9% за аналогичный период годом ранее.

American Airlines в минувшем квартале перевезла 48,129 млн пассажиров против 21,114 млн годом ранее.

Котировки акций American Airlines растут на 0,97% на предварительных торгах в четверг. С начала года капитализация авиакомпании выросла на 27,8% (до $12,6 млрд).

Фото: inc.com

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