В III квартале уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%

В III квартале 2021 года в экономике республики были заняты 8,8 млн. человек. Среди занятого населения 6,7 млн. человек (76,1% от общего числа занятых) были заняты по найму. Численность безработных (по методологии Международной организации труда) составила 450,7 тыс. человек, уровень безработицы – 4,9%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

Рынок труда восстанавливается. В III квартале 2021 года численность отработавших меньше часов на основной работе, по причине снижения объема работ (неполный рабочий день) или инициативе работодателя по сравнению со II кварталом 2021 года сократилась на 5,3 процента и составила 242,9 тыс.человек.

Численность временно не работающих, по причине приостановки деятельности составила 3,6 тыс.человек. Из них 19,7% - транспорт и складирование, 15,5% - предоставление услуг по проживанию и питанию, 15,3% - искусство, развлечения и отдых.

Официально на конец октября 2021 г. зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных – 193,5 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 2,1% от численности рабочей силы.

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