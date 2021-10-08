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08.10.2021

В ФРС увидели в криптовалютах угрозу глобальному доминированию доллара

В ФРС увидели в криптовалютах угрозу глобальному доминированию доллара

Эксперты ФРС США позиционировали цифровые валюты как одну из возможных угроз доминированию доллара в мировой финансовой системе.

Эксперты ФРС США позиционировали цифровые валюты как одну из возможных угроз доминированию доллара в мировой финансовой системе.

В статье «Международная роль доллара США» руководители департамента международных финансов ФРС отметили, что последние 20 лет использование доллара в мире остается стабильным. По их мнению, в ближайшей перспективе гегемонии американской валюты ничто не угрожает.

В более долгосрочной перспективе эксперты назвали три потенциальных соперника: евро, китайский юань и цифровые валюты. 

Касательно последних сотрудники ФРС написали:

«Изменяющийся платежный ландшафт также может стать проблемой для доминирования доллара. Например, быстрый рост цифровых валют, как частных, так и официальных, может снизить зависимость от валюты США».        

Однако они посчитали маловероятным то, что только за счет технологий «можно в достаточной степени компенсировать давние причины господства доллара».

«В целом, при отсутствии каких-либо крупномасштабных политических или экономических изменений, которые нанесут ущерб доллару как средству сбережения или обмена и одновременно повысят привлекательность альтернатив, валюта США, вероятно, в обозримом будущем останется доминирующей в мире», — заключили эксперты.

Напомним, в 2020 году в ФРС сообщили, что регулятор ведет исследования для выпуска цифрового доллара. Возможность такого шага в апреле 2021 года подтвердил глава учреждения Джером Пауэлл.

По его мнению, выпуск ФРС цифровой валюты ударит по популярности биткоина, который регулятор не намерен запрещать, как и другие криптовактивы.

Фото: rg.ru

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