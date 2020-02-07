В ФРС США заявили об изучении возможности выпуска цифрового доллара

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая функции центробанка, изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC). Об этом на конференции в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета сообщила член Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард.

Согласно опросу Банка международных расчетов, более 80% центробанков по всему миру занимаются изучением CBDC, отметила Брэйнард, упомянув Китай, который «довольно быстро продвигается в своих планах по выпуску цифровой валюты».

«Учитывая важную роль доллара, необходимо, чтобы мы оставались на передовой в исследованиях и разработке политики в отношении CBDC. Как и другие центробанки, мы исследуем возможности технологии распределенного реестра и вариантов потенциального использования цифровых валют», — заявила Брэйнард.

При этом она подчеркнула важность изучения всех сложностей, связанных с выпуском CBDC — например, выбор посредников для проведения транзакций или статуса цифровых валют с точки зрения закона.

Из ее слов также следует, что к рассмотрению возможности выпуска CBDC регулятора подтолкнул запуск Libra от Facebook.

«Десять лет назад биткоин был объявлен новым видом цифровых денег, который будет выступать средством накопления стоимости, средством обмена и расчетной единицей, отделенной от любых суверенных валют без централизованного управления. Но он не получил широкого распространения из-за чрезвычайной волатильности, а также ограниченной пропускной способности, непредсказуемых операционных затрат, ограниченного управления и прозрачности», — отметила Брэйнард.

По ее мнению, стейблкоины появились как попытка преодолеть волатильность криптовалют. Тем не менее выпуск собственной цифровой валюты такой крупной компанией, как Facebook, может нести риски для пользователей.

«Криптовалюты уже представляют риски, связанные с мошеннической деятельностью, финансовыми потерями и незаконной деятельностью, и они могут существенно вырасти при массовом использовании цифровых валют», — подчеркнула представитель ФРС.

Напомним, Конгресс США уже предлагал ФРС рассмотреть возможность выпуска цифрового доллара. Тем не менее министр финансов США Стивен Мнучин и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что не заинтересованы в выпуске цифрового доллара в ближайшем будущем.

Экс-председатель Комиссии по срочной биржевой торговле Кристофер Джанкарло напротив заинтересовался этой идеей. В январе стало известно, что он возглавил проект по созданию цифрового доллара США на основе блокчейна.