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12.10.2021

В Facebook заявили о готовности предоставить регуляторам доступ к своим алгоритмам

В Facebook заявили о готовности предоставить регуляторам доступ к своим алгоритмам

Facebook готов предоставить доступ регулирующим органам к своим внутренним алгоритмам и не возражает против усиления надзора.

Facebook готов предоставить доступ регулирующим органам к своим внутренним алгоритмам и не возражает против усиления надзора, чтобы законодатели могли убедиться, что алгоритмы платформы работают так, как задумано, и не вредят пользователям.

Как пишет Bloomberg, об этом заявил Ник Клегг — вице-президент Facebook по глобальным вопросам, защищая деловую практику компании от обвинений со стороны информатора.

На прошлой неделе Фрэнсис Хауген — бывшая менеджер по продуктам Facebook, заявила членам сенатского комитета по торговле, что компания «ставит прибыль выше блага пользователей, а также разжигала рознь и вредила психическому здоровью молодых пользователей».

«Были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирал оптимизацию для своих собственных интересов, например, зарабатывал больше денег», — сказал Хауген «60 Minutes».

Документы, предоставленные Haugen, включали внутреннее исследование Facebook, свидетельствующее, что компания может принять меры лишь в 3-5% случаев проявления ненависти и примерно 0,6% случаев насилия и подстрекательства на ее платформе.

Показания Хауген также были направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Слова Хауген дали импульс стремлению законодателей принять закон о более жёстком регулировании деятельности гиганта социальных сетей. В частности, они хотят ограничить защиту таких компаний от судебных исков и усилить защиту конфиденциальности пользователей.

Фото: bbc.com

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