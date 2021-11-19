В Европе растет число зараженных коронавирусом

С наступлением холодов в северном полушарии Европе приходится не сладко: из-за того, что на нее с удвоенной силой обрушилась пандемия коронавируса, некоторым странам пришлось вводить частичный карантин и дополнительные ограничения для непривитых людей, пишет CNBC.

В четверг в Германии сообщили о новом антирекорде — более чем 65 тыс. новых случаев заболеваний, хотя, если прислушаться к словам ряда немецких официальных лиц в сфере здравоохранения, реальное количество инфицированных может быть в два или три раза больше.

Уходящий с поста канцлер Германии Ангела Меркель в четверг встретилась с премьер-министрами 16 немецких земель для обсуждения всеобщего ответа страны на «драматическую» ситуацию с вирусом. Земли Германии во многом свободны сами определять меры реагирования на COVID-19.

До 25 ноября в Германии действует чрезвычайное положение, которое позволило правительству ужесточить контроль над вопросами общественного здравоохранения, но некоторые региональные министры призвали к продлению чрезвычайного положения (поскольку оно позволяет каждой земле принимать такие меры, как карантин или закрытие школ), но три партии, которые в настоящее время ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ, решили дать возможность чрезвычайному положению истечь на следующей неделе.

Тот факт, что в Германии наблюдается самый резкий рост заболеваемости вирусом, вызывает тревогу, особенно с учетом того, что эта страна получила широкую оценку за ее раннюю стратегию борьбы со вспышкой заболевания. Широко распространенное тестирование и отслеживание заболеваний, а также современная сеть здравоохранения помогли Германии удержать смертность на гораздо более низком уровне, чем ее соседи, хотя сейчас этот разрыв сократился. На сегодня там зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения вирусом и почти 100 тыс. смертей, согласно данным Университета Джона Хопкинса.

В других странах число заболевших поменьше: в Нидерландах в среду было зарегистрировано более 20 тыс. случаев, что является новым рекордом третий день подряд, а во Франции, где идет пятая волна пандемии, число заболевших также превысило 20 тыс.

Каждая страна борется с новой волной заболеваний по-своему. Нидерланды и Австрия ввели частичный карантинные меры, пока другие страны пытаются избежать внедрения полномасштабных или среднемасштабных мер, подобных тем что вводились в 2020 году, с учетом экономического ущерба, который они могут нанести их экономике, вместо этого предпочитая новые антиковидные правила и паспорта для привитых.

В Бельгии предписали необходимость работать удаленно и использовать маски в помещениях. В этой стране доминирует осмотрительный подход на фоне стремления избежать нового карантина, и хотя давление на систему здравоохранения и больницы растет, власти намерены по возможности не закрывать определенные части бизнеса и экономики.

Паспорта COVID-19 становятся нормой во всей Европе и указывают на статус человека, вне зависимости от того, был он вакцинирован или переболел вирусом. Ситуация в целом не лишена проблем, так как наличие подобного пропуска приводят к тому, что все большее количество общественных мест — от баров и кинотеатров до рождественских рынков — становится доступным только для вакцинированных людей, и ограниченным для непривитых.

Фото: dw.com