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Finance.kz
Finance.kz
06.12.2019

В ЕС запретили криптовалюту Facebook Libra

Министры финансов стран Европейского Союза приняли решение запретить хождение на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры считают, что до сих пор сложно понять, к каким рискам может привести появление нового платежного средства.

Кроме того, в ходе совещания они заявили о необходимости создать законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории Союза.

Комиссара ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что соответствующие работы уже начаты.

Кроме того, Брюссель создает собственную цифровую валюту, альтернативу криптовалютам, принадлежащим частными компаниями.

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