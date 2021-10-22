В десятках супермаркетов Walmart установили биткоин-банкоматы

Walmart, крупнейшая в мире компания по размеру выручки, установила в десятках магазинах в США автоматы Coinstar, в которых покупатели могут приобрести биткоины, пишет Coindesk.

«Coinstar в партнерстве с Coinme запустила пилотный проект, который позволяет клиентам использовать наличные для покупки биткоинов, — сообщила CoinDesk по электронной почте директор по коммуникациям Walmart Молли Блейкман. — Есть 200 киосков Coinstar, расположенных в магазинах Walmart по всей территории Соединенных Штатов, которые являются частью этого пилотного проекта».

Coinstar наиболее известна тем, что позволяет потребителям обменивать монеты на бумажные купюры или подарочные карты. Возможность покупать биткоины предоставляется Coinme, платежной фирмой, которая специализируется на биткоин-банкоматах (BTM).

После вставки купюр в автомат выдается бумажный ваучер. Затем надо настроить учетную запись Coinme и пройти проверку системы «знай своего клиента» (KYC), потом можно будет погасить ваучер. По данным веб-сайта Coinstar, подтвержденным CoinDesk, автомат взимает огромную комиссию: 4% за биткоин плюс еще 7% за обмен валют.

Тем не менее индустрия криптовалютных банкоматов стремительно развивается, что отчасти вызвано пандемией COVID. Coinstar объявила о планах в 2020 году удвоить свой флот из 3500 банкоматов на фоне роста спроса.

Но есть и проблемы.

«Хотя крупномасштабное развертывание BTM может служить хорошим предзнаменованием для внедрения (криптовалют), существуют опасения по поводу отмывания денег, — сказал Сет Саттлер, директор по комплаенсу провайдера BTM DigitalMint. — Крупные розничные торговцы должны быть уверены, что знают поставщика, с которым они связываются, и что эта организация делает для управления рисками».

По его словам, за последние 18 месяцев DigitalMint, на долю которого приходится всего 5% от общего объема транзакций BTM, вернула жертвам мошенничества $5 млн.

Фото: coindesk.com