В декабре квота ОПЕК+ на добычу нефти для Казахстана составит 1,556 млн б/с

Квота Казахстана на добычу нефти в декабре в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,556 млн баррелей в сутки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба министерства энергетики республики сообщила, что Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, республика продолжила увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением в мае, июне, июле, августе и сентябре. Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составила 1,524 млн баррелей в сутки, в ноябре она достигла 1,540 млн.

Фото: ria.ru