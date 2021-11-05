  1. Главная
  2. Новости
Вчера, в 5:58

В декабре квота ОПЕК+ на добычу нефти для Казахстана составит 1,556 млн б/с

В декабре квота ОПЕК+ на добычу нефти для Казахстана составит 1,556 млн б/с

Квота Казахстана на добычу нефти в декабре в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,556 млн баррелей в сутки.

Квота Казахстана на добычу нефти в декабре в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,556 млн баррелей в сутки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба министерства энергетики республики сообщила, что Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, республика продолжила увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением в мае, июне, июле, августе и сентябре. Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составила 1,524 млн баррелей в сутки, в ноябре она достигла 1,540 млн.

Фото: ria.ru

Поделиться
КазахстанНефть
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
В четверг, в 6:38Плюсы и минусы оформления займов в микрофинансовых организациях
В среду, в 4:31В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.
В понедельник, в 3:53Как вести свой бюджет, чтобы при этом не сорваться.
Новостная лента
Все новости