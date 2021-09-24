В Apple считают, что требуемое ЕС введение единого разъема USB-C помешает инновациям

Представители американской корпорации Apple заявили, что предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении на территории Евросоюза единого стандарта разъема USB-C для зарядных устройств всех гаджетов (смартфонов, планшетов, игровых приставок и др.) может помешать внедрению инноваций в сфере технологий. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В корпорации "обеспокоены тем, что строгий регламент, обязывающий [производителей использовать] только один тип разъема тормозит инновации, а не поощряет их". Представители американского технологического гиганта утверждают, что компания "сильно заботится об опыте, получаемом пользователями [цифровых устройств]", разделяя при этом заинтересованность Еврокомиссии в защите окружающей среды.

Сама Apple сейчас оснащает свою продукцию разъемом Lightning, в то время как большинство остальных компаний, производящих мобильные устройства, устанавливают на них порты USB micro-B или USB-C. Кроме того, в октябре прошлого года компания решила исключить из стандартного набора поставки смартфона iPhone 12 наушники и зарядное устройство ради заботы об окружающей среде. Как утверждала тогда одна из вице-президентов Apple Лиза Джексон, в мире и так эксплуатируется более 2 млрд таких портов, совместимых со всеми моделями смартфона. По ее словам, многие пользователи уже обзавелись беспроводными наушниками, также подходящими к любым моделям смартфонов компании.

В марте Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за продажу смартфонов без зарядных устройств и несоответствие продукции заявленным в рекламе характеристикам. Сумма штрафа составила 10,5 млн реалов (около $1,9 млн по тогдашнему курсу).

Как писал портал G1, в своем решении Procon также указал на то, что реклама продукции Apple вводит потенциального покупателя в заблуждение. В частности, речь шла о несоответствии влагозащитных характеристик iPhone 11 Pro тому, что демонстрируется в рекламном ролике, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он якобы "выдерживает погружение на глубину до четырех метров в течение 30 секунд". При этом на случаи поломок аппаратов при подобных обстоятельствах не распространяются условия гарантии.

Предложение Еврокомиссии

В четверг на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил о предложении ЕК ввести в странах ЕС единый стандарт разъема USB-C для зарядных устройств всех смартфонов, планшетов, фото- и видеокамер, динамиков и игровых приставок. Он полагает, что три представленных на рынке Евросоюза основных типа разъемов для зарядных устройств (USB micro-B, USB-C и Lightning) создают неудобства для потребителей и избыток электронных отходов.