В Алматы за две недели заболеваемость КВИ возросла в 1,2 раза

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе онлайн-брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал об эпидемиологической обстановке в мегаполисе. По его сведениям, тенденция по заражаемости идет к ухудшению. За две недели заболеваемость КВИ возросла в 1,2 раза, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

По словам Н. Табынбаева, это связано с продолжающейся циркуляцией «дельта»-варианта коронавируса.

«С начала текущего года зарегистрировано около 74 тысяч случаев КВИ. С 1 по 27 июля зарегистрировано 18 118 случаев, что значительно выше пессимистичного прогноза, который составил 10 700 случаев», - сообщил в ходе выступления руководитель УОЗ Алматы.

Всего с момента начала пандемии с марта 2020 года по сегодняшний день – зарегистрировано 92 424 случая заражения КВИ в Алматы.

Н. Табынбаев рассказал, что их ведомством подготовило прогноз на предстоящие два месяца - до 30 сентября.

«Согласно базовому прогнозу пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 1 600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1 900 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания, а в сентябре 2021 года - спад заболеваемости с регистрацией 4 500 случаев», - констатировал Н. Табынбаев.

Руководитель УОЗ отметил, что уже подготовлено 7 тыс. инфекционных коек. Дополнительно в резерве имеется 3 тыс. коек. В случае критической ситуации будет подготовлено ещё 2 тыс. резервных коек.

Н. Табынбаев отметил, что сегодня задействовано 6 400 коек, их загруженность составляет 3 827 пациентов, среди которых 239 детей. В стационарах находится 114 крайне тяжелых больных и 956 пациентов в тяжелом состоянии.

В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность составляет 52%. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 105 человек, High Flo - 99 пациентов.

«Новые штаммы коронавируса агрессивны, есть летальные случаи. За весь период зарегистрированы 1 092 умерших. В текущем году с 1 января по 26 июля умерли 703 человека. На фоне смертности населения, роста заболевших очень важно вакцинироваться. Сегодня это единственный приемлемый способ формирования коллективного иммунитета и преодоления последствий пандемии», - сообщил Н. Табынбаев.

Руководитель УОЗ сообщил, что свыше 6 тыс. медработников ежедневно борются за здоровье и благополучие алматинцев в ковидных стационарах. Еще 1 700 находятся в резерве.

Напомним, единственным способом противостоять взрывному распространению КВИ является вакцинация. Главный врач города призывает активнее вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье близких. В Алматы развернута обширная сеть прививочных пунктов. Имеется возможность ежедневно проводить до 15-20 тысяч прививок. На 26 июля получено 768 545 доз 1-го компонента и 499 185 доз 2-го компонента вакцины.

Охват вакцинацией на 27 июля 1-м компонентом составил 32,9% (+10% переболевших), 2-м компонентом – 21,4% (+10% переболевших) от общего количества населения.



