В Алматы увеличат протяженность велополос

Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat LIVE на ТК «Алматы», отвечая на вопросы горожан, поделился планами развития велосипедной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба акимата Алматы.

В городе обустроено 77,2 км велоинфраструктуры, в том числе 21,5 км велополос, 55,6 км велодорожек. От микрорайона «Орбита» до рынка «Зеленый базар» создан закольцованный непрерывный веломаршрут.

В целях защиты и обеспечения безопасности участников дорожного движения установлено более 2 тыс. дорожных блокираторов, предназначенных для разделения велополос от проезжей части.

В настоящее время Управлением городской мобильности Алматы совместно с ТОО «Научно-исследовательский и проектный институт транспорта и коммуникаций» разрабатывается Стратегия развития вело- и пешеходной инфраструктуры города.

Основные цели Стратегии – это пропаганда микромобильного транспорта и здорового образа жизни населения; создание комфортных условий для альтернативных видов транспорта; переход на экологически чистые виды транспорта; соединение велосетей с охватом спальных и присоединенных районов.

В Стратегию по просьбе жителей города добавлено обучение детей и подростков навыкам безопасного перемещения по улицам на велосипеде.

В рамках реализации Стратегии планируется до 2030 года обустройство более 185 км велоинфраструктуры и увеличение ее протяженности в 2,5 раза, то есть до 262,8 км. В 2024 году – до 190,9 км, в 2026 году – до 223,6 км, в 2030 году – до 262,8 км.

К слову, система велошеринга Almaty Bike проходит модернизацию. Велопарк состоит из 1760 велосипедов и 187 станций. Проведен капитальный ремонт 480 велосипедов, которые уже выпущены на линию. До 7 августа планируется отремонтировать дополнительно 250 велосипедов.

В этом году запланирована разработка нового мобильного приложения AlmatyBike и CRM-системы для обслуживания пользователей в системе. Это позволит пользователям регистрироваться в AlmatyBike онлайн и избавит от необходимости посещения отделов продаж.

В системе зарегистрированы более 50 тыс. пользователей. Совершено порядка 2,9 млн поездок и пройдено более 6 млн км. За первое полугодие 2021 года совершено 342 тыс. поездок и пройдено 685 тыс. км.

Фото: kt.kz